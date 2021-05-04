Malatya Büyükşehir Belediyesi ramazanda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, BELSOS şirketi aracılığıyla ramazanda 4 bin aileye iftar 400 aileye de sahur ikramında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkan Gürkan, her zaman vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Malatya Şubesinin ortaklaşa organize ettiği, belediye iştiraklerinden olan BELSOS şirketi tarafından hazırlanan sıcak yemekler binlerce aileye yine ekipleri tarafından ulaştırıldığını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Günlük 4 bin aileye sıcak yemek verilmesi noktasındaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak gıda fişi ve gıda paketlerinin dağıtımına da devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bir yandan gıda fişleri dağıtırken bir yandan da gıda paketleri dağıtımı hizmetini yapıyoruz. Aynı zamanda hayırsever vatandaşlarımızın bizlere güvenerek ulaştırdığı zekatlarının da dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın yanında hizmete açmış olduğumuz Vahap Küçük Hayır Çarşımızla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız günün her saatinde yiyecek, içecek, giyecek ve evinin eşyalarına kadar olan eksikliklerin giderilmesi noktasında da her türlü ihtiyaçları karşılıyoruz."