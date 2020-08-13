Malatya Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, bayat ekmek kutularında toplanan ekmekleri sokak hayvanlarına dağıtıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokak hayvanlarının aç kalmamaları için de uğraş veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'da birçok noktada bulunan bayat ekmek toplama kutularından alınan ekmekleri belirli aralıklarla belirlenen alanlara bırakarak hayvanların aç kalmalarının önüne geçiyor.

Sahipsiz bütün canlıların insanların ilgi ve sevgisine ihtiyacı olduğunu belirten Atık Yönetimi Şube Müdürü Şaban Aşıcı, "Yaşamları süresince insanlara muhtaç olan bu canlılara zarar vermeden ihtiyaçlarını karşılamalıyız. İhtiyaçlarını dile getiremeyen bu canlılar bizlere emanet. 'İnsaf et, israf etme' sloganıyla toplanan yiyecekler ekiplerimiz tarafından belirli zamanlarda önceden belirlenen noktalarda sokak hayvanlarına dağıtılıyor." ifadesini kullandı.