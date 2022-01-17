Malatya Büyükşehir Belediyesi, ulaşıma gelen zamları öğrenciye yansıtmayacak - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma gelen zamları öğrenciye yansıtmayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısı Meclis Başkan Vekili Selim Pilten başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlandı, bazı maddeler ise tekrar görüşülmek üzere bir sonraki toplantıya ertelendi.

Öte yandan, öğrencilerden gelen taleplere kayıtsız kalamayan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talebi üzerine meclis üyeleri verdiği önergede, "Belediyemiz iştiraki olan MOTAŞ tarafından öğrencilere yapılan ulaşım hizmetinde indirim yapılması adına öğrenci abonman kartlarında yeni tarife ile eski tarife arasındaki farkın belediyemiz tarafından karşılanması hususunda gereğinin yapılmasını arz ederiz." teklifinde bulunuldu. Meclise sunulan teklif, görüşülerek kabul edildi.

Buna göre, toplu ulaşım araçlarında kullanılan ve 165 TL'den 250 TL'ye yükselen bir aylık 120 biniş +120 aktarma hakkı bulunan öğrenci abonman kartları için zam farkı olan 85 TL'lik kısmı, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak ve öğrenciler öğrenci abonman kartlarını zam farkı olmadan eski fiyatlarla temin edebilecek.