Malatya Büyükşehir Belediyesinden baca temizliği uyarısı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, kentte her yıl ortalama 40 yangının temizlenmeyen bacalardan dolayı çıktığını belirterek, vatandaşların baca temizliğine dikkat etmesini istedi.

Acar, yazılı açıklamasında, sağlık ve yakıt tasarrufu açısından baca temizliğinin önemine dikkati çekti.

Baca temizliğinin mevsiminde yapılması gerektiğini bildiren Acar, şunları aktardı:

"Her yıl yapılan istatistiklere göre çıkan yangınların yüzde 20'sinin baca temizlenmemesinden kaynaklandığını hatta bu oranların yüzde 25'de olduğu söyleniyor. Malatya'mızda, bizim kendi istatistiklerimizde her yıl ortalama 40 yangının temizlenmeyen bacalardan dolayı çıktığını belirledik. Bundan dolayı sevgili hemşerilerimizin baca temizliğine önem vermelerini rica ediyoruz. Bu mevsim baca temizliğinin en son yapılması gereken mevsim olmasına rağmen bunu tekrar söylüyoruz. Yoksa baca temizliğinin yaz aylarında bacanın en kuru olduğu dönemde yapılmasını tavsiye ediyoruz."

Baca temizliği konusunda vatandaşlara yardımcı olabileceklerini bildiren Acar, "Her yıl dumandan dolayı zehirlenen hemşerilerimiz oluyor ve bunları televizyonlardan izliyoruz. Bacalar temizlenmeyince sobadaki yakıt tam olarak yanmıyor. İçinde biriken karbonmonoksit gazı içeriye sızdığı zaman baş ağrısıyla başlayan sonra bulantıyla devam eden zehirlenmelere neden oluyor. Bu durum maalesef insanları ölüme kadar götürebiliyor. Bunları engellemek için baca temizlenmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.