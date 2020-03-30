Malatya Büyükşehir Belediyesinden basına koruyucu malzemeler - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından basın mensuplarına virüse karşı koruyucu giyecek ve maske eldiven verildi.



Büyükşehir Belediyesinde basın mensuplarına korana virüs den korunmak için kıyafet, maske, eldiven ve kolonyalı mendil verildi. Basın mensupları virüse karşı önlem almalar konusunda uyarıldı.



Basın mensuplarına verilen korona virüs önleyici malzemelerle ilgili Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, " Dünya'yı tehdit eden ve güzel ülkemiz Türkiye'de de hayatı olumsuz etkileyen, korona Virüsü tehdidine karşın sahada çalışmak zorunda kalan gazetecilerimizin Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak daima yanındayız. Milletimize en doğru bilgiyi aktaran gazeteci dostlarımızın bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için ve daha sağlıklı şartlarda çalışması için Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kıymetli gazetecilerimize koruyucular dağıttık" denildi. - MALATYA