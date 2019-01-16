Son Dakika Haberleri: Malatya Büyükşehir Belediyesinden Dostluk Yemeği

Malatya Büyükşehir Belediyesinden Dostluk Yemeği

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor müsabakası öncesi iki kulübün yöneticileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden Dostluk Yemeği, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor müsabakası öncesi iki kulübün yöneticileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleştirilen organizasyonda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, başarı dileklerinde bulundu.

Sporun insanları birbirine yakınlaştırdığını anlatan Polat, "Spor aslında ortak nokta. Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bodrumluların, Evkur Yeni Malatyaspor ise Malatyalıların ortak değeri." diye konuştu.

Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasının dostluk ve centilmenlik içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Yemekte yer alan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise kendilerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:45 Kaynak: AA

Spor
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