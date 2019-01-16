Malatya Büyükşehir Belediyesinden Dostluk Yemeği

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor müsabakası öncesi iki kulübün yöneticileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Evkur Yeni Malatyaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor müsabakası öncesi iki kulübün yöneticileri, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.



Bir restoranda gerçekleştirilen organizasyonda Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, başarı dileklerinde bulundu.



Sporun insanları birbirine yakınlaştırdığını anlatan Polat, "Spor aslında ortak nokta. Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bodrumluların, Evkur Yeni Malatyaspor ise Malatyalıların ortak değeri." diye konuştu.



Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasının dostluk ve centilmenlik içinde geçmesi temennisinde bulundu.



Yemekte yer alan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise kendilerine gösterilen misafirperverliğe teşekkür etti.

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