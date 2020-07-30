Malatya Büyükşehir Belediyesinden ilaç yardımı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'na 700 bin lira değerinde ilaç yardımı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği, "Ziyan Olmasın Şifa Olsun" kampanyasında toplanan ilaçlar, belediye binası önünde İHH İnsani Yardım Vakfı yetkililerine teslim edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilaç teslimi esnasında yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 700 bin lira değerindeki ilaçları doktor kontrolünden geçirerek, ihtiyaç sahibi soydaşlarımıza, dindaşlarımıza ulaştırmak üzere İHH'ya teslim ediyoruz. 2019 Nisan ayından bu yana maddi değeri yaklaşık 5 milyon lira olan ilaç topladık. Bu ilaçların hepsini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık." ifadelerini kullandı.