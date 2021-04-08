Malatya Büyükşehir Belediyesinden otobüs durağı yenileme çalışması - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesince Çilesiz Mahallesi otobüs durağında yenileme çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yenileme çalışmaları kapsamında 65 metre uzunluğundaki durak modern ve daha güvenli bir hale kavuşturulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da çalışmaların devam ettiği otobüs durağında incelemede bulunarak bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yere verilen Gürkan, vatandaşların rahat bir ortamda beklemelerini sağlamak amacıyla düzenlemenin yapıldığını bildirerek, "Her türlü hava koşullarında toplu taşıma araçlarına sıkıntı yaşamadan erişimi sağlamak amacıyla Valilik yanında bulunan ve şehrin merkezi konumundaki Çilesiz otobüs durağında yenileme çalışmalarına başlandı. Günde binlerce hemşehrimizin kullandığı otobüs durağı eski ve yıpranmış haliyle göze hoş gelmeyecek durumdaydı. Bu kapsamda yaklaşık 65 metre uzunluğundaki durakta eskimiş ve yıpranmış profiller, saclar, bordürler ve kilit taşları çalışmalar kapsamında tamamen yenilenecektir." ifadelerini kullandı.

Gürkan, yer döşeme yüzeyinin de yaklaşık 320 metrekare bazalt malzemesiyle kaplanacağını aktararak, tüm vatandaşların ve engelli vatandaşların da kullanımına uygun şekilde yapılacağını belirtti.