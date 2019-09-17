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Malatya Büyükşehir Belediyesinden yenileme çalışmaları

1 saat önce

Malatya Büyükşehir Belediyesi cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yenileme çalışmaları, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güngör Caddesi'nde değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Güngör Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların rahat ve sağlıklı ortamda yaşamalarını sağlamaya çalıştıklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Altınkayısı, Güngör, Mıhlıdut caddelerimizin olduğu bölge hızlı gelişen bir bölgelerdir. Burada yapılaşma devam ediyor. Güngör Cadde'si aynı zamanda Fahri Kayahan Bulvarı ile Altınkayısı Bulvarını birbirine bağlayan çilingir bir yolumuzdur. Güney Kuşak yolunun da önemli bir bağlantı yoludur. Bu iki bulvarın trafik yükünü azaltıyor. Burayı etaplar halinde yapıyoruz. Üstyapı çalışmaları kapsamında ise asfaltlama çalışmaları yapmıştık. Kavşak düzenlemesi yaptığımız noktanın zaman zaman kazalara sebebiyet vermesi nedeniyle acilen kavşak düzenleme çalışmasına başladık. Kavşak düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bittiğinde burada yaşam daha da kolaylaşacak."

Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:48 Kaynak: AA
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