Malatya Büyükşehir Belediyesine bir belgede hayvan barınağından dolayı geldi

Ülkemizde hizmet veren Hayvan Barınakları içerisinde TSE tarafından belgelendirilen ilk hayvan barınağı olan Malatya Geçici Hayvan Barınağı fiziksel koşulları ve bakım imkânlarıyla standartların üzerinde hizmet veriyor.

Hizmet Yeterlilik Belgesi teslimi için Malatya Büyükşehir Belediyesinde bir program düzenlendi. Programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ankara TSE İl Müdürü Kürşat Bacanlı, Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz ile Daire Başkanları ve Şube Müdürleri katıldı.

TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, " Türkiye'de ilk defa hayvan barınaklarıyla ilgili hizmet yeterlilik belgesiyle ilgili bir müracaatımız oldu. Bununla ilgili olarak arkadaşlarımız teknik incelemeleri yaptılar. Herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Bunun neticesinde hizmet yeterlilik belgesini hayvan barınaklarıyla ilgili Büyükşehir Belediyemize taktim edeceğiz. Bu sürecin ilk başlangıcı bundan sonra bunun gibi hizmet yeterlilik belgesinde 20'ye yakın belgelendirme çeşidimiz olacak. Bunlar tamamlandıktan sonra Büyükşehir Belediyemize müşteri dostu kuruluş belgesini takdim edeceğiz. Desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan olmak üzere süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Ankara TSE İl Müdürü Kürşat Bacanlı ise yaptığı konuşmada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyin hassasiyetle üzerinde durduğu hayvan barınakları konusunda hazırlıklarınızı hızlı bir şekilde tamamlayarak bu belgeyi belediyelerimiz içerisinde alan ilk belediye olmanızdan ötürü Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızın nezdinde Büyükşehir Belediyemizi kutluyorum. Desteğiniz ve ilginiz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağının Hizmet Yeterlilik Belgesi almasından dolayı son derece mutlu olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Malatya'da hayvan barınaklarıyla ilgili yapılan tetkikte geçici hayvan barınağımızda TSE 12841 Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır. Bu gayreti gösteren ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu belgelendirmeyi yapan TSE ve üst kuruluşlarına teşekkür ediyorum.

Büyükşehir Belediyesi olarak standartlara, standardizasyona önem veren bir kurumuz. Daha önceki süreçlerde gerek birimlerimiz nezdinde TSE belgesi alma noktasında ve gerekse hayvan barınağındaki çalışmalardan dolayı hizmet yeterlilik belgesi alma noktasında önemli bir aşama kat edilmiş. Burada bizi sevindiren konu ise Türkiye'de ilk defa hayvan barınağı olarak yapılan inceleme ve tetkiklerde Malatya hayvan barınağının 12841 nolu TSE belgesi alması Malatya açısından da önemlidir. Rol model olma noktasında da öneli bir belge. Hayvanların bir standart çerçevesinde geçici barınma merkezlerinde barınmaları bu hayvanların hijyen ve sağlıklı ortamlarda, tedavileri ile bakımlarının yapılması anlamında da önemlidir. Bu çalışmaları gerçekleştiren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmaları görüp takdir eden TSE yetkililerimize de teşekkür ediyorum. Bu belgeyi Malatya halkı adına almaktan dolayı da mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Başkan Gürkan, Hizmet Yeterlilik Belgesi takdimi sırasında yaptığı konuşmada ise, "Malatya ilklerin öncüsü, lokomotifi. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de ilk defa bir barınak TSE belgesi ile belgelendirilmesinin tescili belgesini alıyoruz" şeklinde konuştu.