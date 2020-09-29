Malatya Büyükşehir Belediyesine ödül - Son Dakika

Tarihi Kentler Birliği tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesine, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme dalında ödül verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarihi Kentler Birliği Meclisi 2020 yılı Olağan 2. Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Ülke Bütününde Havza Çalışmaları ve Fırat Havzası adlı sunum gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sunum ve konuşmaların ardından Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme yarışması ödül törenine geçildi.

Yarışmaya Taşhoran Kilisesi restorasyon çalışmaları ile katılan Malatya Büyükşehir Belediyesine Tarihi Kentler Birliği tarafından, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Projesi ve Uygulamalarını Özendirme dalında ödül verildi.

Ödülü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan adına Büyükşehir Belediyesi ve Darende Belediyesi Meclis Üyesi Hulusi Kaya teslim aldı.