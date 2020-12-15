Malatya Büyükşehir Belediyespor'dan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu ekibi Malatya Büyükşehir Belediyespor, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Gürkan ile bir araya gelen voleybol takımında yeni transfer Ali Berke Sağır için imza töreni düzenlendi.

Gürkan, sporculara ve teknik heyete hitaben yaptığı konuşmada, Malatya'nın her alanda zirvede olması gerektiğini ifade ederek, "Sizleri de önümüzdeki sezon voleybolun en üst yeri olan Efeler Ligi'nde görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Takıma şu ana kadar yapılan karşılaşmalarda gösterdikleri başarı için teşekkür eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Yeni maçlarımızda da hep birlikte takım oyununu saha yansıtarak başarı grafiğimizi daha üstlere çıkaracağımıza inanıyorum. Başkanın, yöneticilerin ve sporcu kardeşlerimizin heyecanını gördüm. Bu heyecanın başarıyı getireceği kesindir. Yeni transferimiz Ali Berke Sağır da aramıza katıldı. Yeni transferimizin takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Hedeflerinin Efeler Ligi olduğunu belirten takımı kaptanı Turgay Doğan, bu sezon Malatya'ya bu gururu yaşatacaklarını ifade etti.