Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı Küme Düştü
1 saat önce
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı aldığı başarısız sonuçlardan dolayı 2. lige düştü.
Türkiye
Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol
takımı aldığı başarısız sonuçlardan dolayı 2. lige düştü.
Başkanlığını Orhan Barman'ın yaptığı Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı, son oynadığı maçta sahasında Payas
Belediyespor'u 3-0 mağlup etmesine rağmen matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti. Malatya'nın salon sporlarındaki tek temsilcisi olan voleybol takımının küme düşmesi voleybol camiasını da derinden sarstı. 2 sezondur bütçede yapılan kısıtlama nedeniyle transferde sağlam kadro kuramayan Malatya ekibi, geçen sezon son haftalarda kurtulduğu küme düşmek akıbetinden bu sene kurtulamadı.
Ligde 10 haftadır kazanamayan turuncu yeşilliler sahasında oynadığı son maçta galip gelmesine rağmen bir alt lige düştü. Malatya Büyükşehir Belediyespor voleybol takımı ligin son haftasında Rize
Fındıklıspor ile karşı karşıya gelecek. - MALATYA
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:07 Kaynak: İHA
Yerli Hava Savunma Sisteminde Yeni Başarı
Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı
"Yeni Zelanda Canisiyle Görüştü" İddiasına Brunson'dan Cevap Geldi
OSB`lerde 800 Bin Yeni İstihdam Hedefleniyor