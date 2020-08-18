Malatya Büyükşehir çağrı merkezi 700 isteğe cevap veriyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi çağrı merkezine gelen istek ve talepleri kısa sürede ilgili ekiplere yönlendirilerek karşılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren 444 51 44 Çağrı Merkezi vatandaşlardan gelen istek ve talepler ilgili Daire Başkanlıkları ile müdürlüklere yönlendirilerek taleplerin kısa süre içerisinde çözümlenmesi sağlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nin 7/24 esasına göre çalıştığını belirten Çağrı Merkezi Sorumlusu Yasin Koyuncu, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi olarak 7/24 esasına göre hizmet vermektedir. Çağrı merkezimize iletilen bütün istek ve talepler için talep formu oluşturularak ilgili müdürlüklere iletilmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda İlgili müdürlüklere iletilen istek ve taleplerin sonuçlanıp sonuçlanmadığı yine çağrı merkezimiz tarafından takip edilmektedir. Özverili bir şekilde çalışma sergilemekte olan Büyükşehir Belediyesi Çağrı merkezi personellerimiz günlük ortalama olarak 700 çağrıya cevap vermekte" dedi. - MALATYA