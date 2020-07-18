Malatya Büyükşehir Çemlik Caddesini asfaltlıyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Çemlik Caddesini asfaltlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Topsöğüt Mahalle sınırlarında bulunan Çemlik Caddesinde asfaltlama çalışmaları yapıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Topsöğüt Mahalle sınırlarında bulunan Çemlik Caddesinde asfaltlama çalışmaları yapıyor.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, devam eden çalışmaları yerinde inceledi.


İnceleme gezisine bazı Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle, Topsöğüt Mahalle Muhtarı Mehmet Emin İçli'de katıldı.


Toplam uzunluğu 3 kilometre olan Çemlik Caddesinin çok yakın zamanda güzel bir görünüme kavuşacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, "Çemlik Caddesi bulunduğumuz bölgenin en önemli caddesi, 2-3 gün içerisinde buranın asfalt sorununu çözüp, güzel bir görünüme kavuşturacağız" dedi.


Topsöğüt Mahalle Muhtarı Mehmet Emin İçli de yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür etti. İçli, "Başkanımız geldiğinden beri ifade ettiği önemsediği bir konu var. 2 sene içerisinde asfaltsız hiçbir yol kalmayacak. Bu sözünü yerine getiriyor. Çemlik Caddesinin eski halini bilmeyen yoktur. Toz, toprak, çamur içerisindeydi. Şuan güzel bir görünüme kavuşuyor. Başka yollarımızda var. Başkanımız imkanlar dahilinde bütün problemlerin çözüleceğini söyledi" ifadelerini kullandı.


Malatya'nın dört bir yanının şantiye 'ye dönüştüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Çemlik Caddemiz 3 kilometre uzunluğunda toz, topraktan geçilmiyordu. 21. Yüzyılda altyapısız ve asfaltsız bir durum olamaz. Biz 2 yıl içinde kanalizasyonsuz, susuz ve asfaltsız hiçbir yer kalmayacak hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. Mesai arkadaşlarımız 40 derece sıcaklıkta gece gündüz demeden çalışarak milletimize hizmet üretiyorlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Selahattin Gürkan, Topsöğüt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Çemlik Caddesini asfaltlıyor - Son Dakika
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