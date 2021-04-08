Malatya Büyükşehir, Çilesiz otobüs durağını yeniliyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi İl genelinde yapmış olduğu hizmet ve yatırımların yanında şehir içerisinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Valilik yanında yer alan Çilesiz Otobüs Durağında yenileme çalışmaları başlattı. Yenileme çalışmaları kapsamında 65 metre uzunluğundaki durak modern ve daha güvenli bir hale kavuşturulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan çalışmaların devam ettiği Çilesiz Otobüs Durağında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gürkan inceleme gezisi sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek otobüs durağının modern ve daha sağlıklı bir hale getirileceğini belirtti. Gürkan, "Vatandaşlarımızın rahat bir ortamda beklemelerini sağlamak, her türlü hava koşullarında toplu taşıma araçlarına sıkıntı yaşamadan erişimlerini sağlamak amacıyla Valilik yanında bulunan ve şehrin merkezi konumundaki Çilesiz Otobüs Durağında yenileme çalışmalarına başlanıldı. Günde binlerce hemşerimizin kullandığı Çilesiz otobüs durağı eski ve yıpranmış hali ile göze hoş gelmeyecek durumda olan bir durağımızdı. Bu kapsamda yaklaşık 65 metre uzunluğundaki durakta eskimiş ve yıpranmış profiller, saclar, bordürler ve kilit taşları çalışmalar kapsamında tamamen yenilenecektir. Mevcut durağın daha güvenli ve uzun süreli hizmet vermesi adına çelik bir iskelet oluşturmak için temel ankraj işlemlerine başlanılmıştır. Ankraj işlemlerinden sonra çelik iskeleti meydana getirecek olan dikey taşıyıcı elemanlar yerleştirildikten sonra çelik konsol için imalatlar devam etmektedir. Konsol imalatları bittikten sonra çelik iskelet alüminyum kompozit malzeme ile kaplanacaktır. Yer döşeme yüzeyi de yaklaşık 320 metrekare bazalt malzemesi ile kaplanacak olup tüm vatandaşların özellikle engelli vatandaşlarında kullanımına uygun şekilde yapılacaktır" şeklinde konuştu. - MALATYA