Malatya'da karla mücadele toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarının planlı ve koordineli bir şekilde yapılması için koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altyapı Koordinasyon Merkezinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay başkanlığında yapılan toplantıya ilgili daire başkanları katıldı.

Toplantıda karla mücadelede alınacak önlemler, ilçe belediyelerinin ve ilgili kurumların yapacağı çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Cemal Nogay, karla mücadele konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün birimlerin, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 7 gün 24 saat esasına göre çalışacağını ifade etti.

Nogay, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyemizin ilgili birimleri ile özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı ile birlikte tekrar ekiplerimizin son durumunu belirlemek, meteorolojinin kısa ve uzun vadeli verilerinden yararlanarak, 'Kırsal mahallelerde ve merkezde almamız gereken tedbirler nelerdir?' bununla ilgili olarak ilgili birim yetkililerimizle bir araya geldik. Büyükşehir Belediyemize ait yaklaşık 800 personel ve 400 araçla sahada aktif olarak hizmet vermektedir. Yağışların artmasıyla birlikte personel sayımızı 1500'e kadar arttıracağız. Bu süre içerisinde karla ve taşkınlarla mücadele noktasında herhangi bir sıkıntıya düşmeden rahat bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak kar çalışmalarında kullanılmak üzere ilk etapta 10 bin ton tuz depolandı. İhtiyaç halinde bu miktar artırılacaktır. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede, 718 mahallede teyakkuz halinde olacak ve vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmayacaktır. İnşallah bu sene karla mücadelede noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamadan karla mücadele sezonunu kapatırız."