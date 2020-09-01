Malatya Büyükşehir'den işaret levhaları uyarısı - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik güvenliğini sağlayan yol işaret levhalarını koruma uyarısı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Özer, trafik işaret levhalarına yönelik vandalizmi anlattı. Trafik levhalarının zaman zaman hedef tahtası yapıldığını kaydeden Özer, "Levhalarımız, silahı olanların hedef tahtası haline gelebiliyor. Aynı zamanda gençlerimiz isimlerini tabelalarımızın üstüne işliyorlar, herhalde ölümsüzleştirmek için ama şunun farkındalar mı bilmem; oradaki tabelanın üstündeki trafik işaretinin görünmez hale gelmesi Allah korusun bir trafik kazasına sebep olabilir" dedi.

"Tabelaları kurşunlamayın"

Trafik kazalarının can-mal kaybı olduğunu anımsatan Özer, "İnsanlarımızın yerlerine, hedeflerine ulaşmada bir engeli kaldırmak için biz trafik işareti koyarken maalesef bazı kişiler bir engelin oluşmasına vesile olmalarından ötürü orada oluşacak trafik kazasına da sebep olmaktadırlar. İnsanımızın bu hususta arif olduğunu düşünerek trafik işaretlemelerine, devletin malı olduğu için olması gereken hem saygıyı hem hürmeti hem de koruma noktasında kendilerine görev düştüğünü hatırlatmak isteriz. Vatandaşlarımızdan gerekli desteği ve ilgiyi bekliyoruz. Canı sıkılan insanların da eğer ellerinde silah varsa lütfen levhalarımızı hedef almasınlar diye kendilerinden istirhamda bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Özer, olası olumsuzluklar durumunda 155 Polis, 156 Jandarma ve Büyükşehir Belediyesi'nin 444 51 44 numaralı çağrı merkezine müracaatta bulunulabileceğini sözlerine ekledi. - MALATYA