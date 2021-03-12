Malatya Büyükşehir'den İstiklal Marşı etkinlikleri - Son Dakika

Malatya Büyükşehir'den İstiklal Marşı etkinlikleri

12.03.2021 17:16
Malatya Büyükşehir'den İstiklal Marşı etkinlikleri, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı münasebetiyle, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı münasebetiyle, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Soykan Meydanı'nda düzenlenen programda Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı izleyenlere kahramanlık eserleri çaldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir program düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, protokol üyeleri, STK'lar ve vatandaşların katıldığı program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Mehteran Takımı izleyenlere kahramanlık eserlerini çalarken, Melekbaba Semt Konaklarının 10 öğrencisi tarafından İstiklal Marşı'nın her bir kıtası seslendirildi.

"İstiklal marşımız ebediyete kadar devam edecektir"

2021'in İstiklal Marşı ve Akif Yılı ilan edilmesi nedeniyle, bir dizi kültürel etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Akif'e bir daha İstiklal Marşı yazarsanız nasıl yazarsınız dediklerinde Akif diyor ki, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diyor. 1921 yılında bu milletin özgürlük ve bağımsızlık savaşını zaferle taçlandırdıktan hemen sonra dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi'nin önderliğinde var olan şairlerin müracaat etmesi ve kazanan şiire de ödül konması üzerine rahmetli Mehmet Akif Ersoy 'Bir milletin İstiklal Marşı parayla yazılamaz' diyor ve yarışmadan çekiliyor. Katılan şairlerin şiirleri kabul edilmiyor. Bunun üzerine tekrar Mehmet Akif Ersoy'a gidiliyor ve Taceddin Dergahında dizelerini sobanın kömürüyle taş duvarlara yazdığı İstiklal Marşı şiirini TBMM'ye gönderiyor. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu ve Korkma! Diye başlayan on kıtalık İstiklal Marşı'nı 3 defa TBMM'de okuyor ve üçünde de bütün milletvekilleri ayakta alkışlayarak milli marşımız kabul ediliyor. Milli Marşımızı bu sürece gelene kadar Anadolu'da Milli Mücadelemizin örgütlenmesi noktasında da Mehmet Akif Ersoy önemli görevler ifa etmiştir. 1873 yılında doğan Akif, 1936 yılında Aralık ayında vefat etmiştir. 63 yıllık ömründe Akif, Vatan, Millet, Hürriyet ve Çanakkale gibi şiirler yazarak bu şiirleri Safahat adlı eserinde toplayarak milletimize armağan etmiştir. Bu milletimizin, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar gelen ve memleketimiz için şehit düşmüş bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz. Gazi olanlarımıza da sağlık huzur ve acil şifalar temenni ediyoruz. İstiklal Marşımız ebediyete kadar devam edecektir. TBMM tarafından alınan kararla İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 100. Yıl dönümü olan 2021 yılı Mehmet Akif Ersoy yılı olarak ilan edilmiştir. Bu yılda gerek Büyükşehir Belediyemiz, gerek Valiliğimiz ve diğer kamu kurumlarımızla birlikte STK'larımızla Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili, Türkiye Cumhuriyeti devletinde ve milli mücadelesindeki yeriyle ilgili konferanslar, paneller ve söyleşiler yapılacaktır. 2021 yılında dolu dolu aktivitelerle Mehmet Akif Ersoy'u ve İstiklal Marşı'mızı zinde tutacağız. Nice yıllarda ülkemizde şanlı bayrağımızın dalgalanmasını ve şanlı İstiklal Marşımızın gür sesle söylenmesini temenni ediyorum" dedi.

Resim Sergisi açıldı

Program sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Birlik Vakfı tarafından Malatya Park Alışveriş Merkezi'nde 'Mehmet Akif Safahat'ın Safahat'ı' resim sergisi açılışı yapıldı. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, protokol üyeleri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Malatya Büyükşehir'den İstiklal Marşı etkinlikleri
Malatya Büyükşehir'den İstiklal Marşı etkinlikleri
Malatya Büyükşehir'den İstiklal Marşı etkinlikleri

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir'den İstiklal Marşı etkinlikleri - Son Dakika


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