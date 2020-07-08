Malatya Büyükşehir'den kurban kesim kursu - Son Dakika

Malatya Büyükşehir'den kurban kesim kursu

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu düzenleyecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi büyükbaş ve küçükbaş sertifikalı kurban kesim kursu düzenleyecek.

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Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü tarafından, 20-21-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlara yönelik "Büyükbaş ve Küçükbaş Kurban Kesim Kursu" düzenlenecek. 20-21-22 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek kursa katılanlara MEB onaylı kurban kesim sertifikası verilecek. Toplam 20 saat eğitime tabi tutulacak kursiyerler, teorik ve pratik eğitime tabi tutulacaklar. Kursa katılacak kişilere, kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve kesimden sonra yapılması gerekenler, kurban ile ilgili dini esaslar, kesim sırasında olabilecek yaralanmalara karşı acil sağlık müdahale bilgileri anlatılacak. Ayrıca katılımcılarla birlikte mezbahanelere gidilerek uygulamalı olarak kesimler de yaptırılacak.


İlk ders 20 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 09.30'da Malatya Büyükşehir Belediyesi Kernek Külliyesi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.


3 gün sürecek kursta başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığının onayıyla Kurban Kesim Sertifikası verilecek.


Kursa katılmak isteyen vatandaşların, Polisevi karşısında bulunan Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezine başvurmaları gerekiyor.


Başvurular ile ilgili bilgi almak isteyenler 0422 213 02 18 (111) veya 0422 377 88 21 nolu telefonları arayabilecekler.


Kursa son başvuru tarihi 17 Temmuz 2020'dur.


Müracaat için istenilen belgeler, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden öğrenlebilecek. - MALATYA

Kurban Bayramı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir'den kurban kesim kursu - Son Dakika
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