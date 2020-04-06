Son Dakika › Güncel › Malatya Büyükşehir'den sosyal mesafe çalışması - Son Dakika
Malatya Büyükşehir'den sosyal mesafe çalışması
6 saat önce
Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı yapmış olduğu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek sosyal mesafe çalışması yaptı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgınına karşı yapmış olduğu çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek sosyal mesafe çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından "Sağlığınız İçin Mesafesini Koruyun, En az 1 Metre" çalışmaları ile vatandaşların ortak kullanım yaptıkları alanlarda sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekiyor. İlk yazı uygulaması, banka (ATM) otomatik vezne makineleri önlerine yapıldı. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:41 Kaynak: İHA
Son Dakika Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Denizli'de koronavirüsle ilgili "montajlı paylaşım"a inceleme Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi