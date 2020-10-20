Malatya Büyükşehir'den vatandaşlara sosyal destek - Son Dakika

Malatya Büyükşehir'den vatandaşlara sosyal destek

20.10.2020 16:22
Malatya Büyükşehir'den vatandaşlara sosyal destek, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı pandemi sürecinde sağlıklı evler oluşturmak ve elverişli yaşam alanı sağlamak için başlatılan çalışmalarda dezenfektan temizliğinin yanı sıra boya, badana, tamir ve tadilat gibi hizmetler de gerçekleştiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı pandemi sürecinde sağlıklı evler oluşturmak ve elverişli yaşam alanı sağlamak için başlatılan çalışmalarda dezenfektan temizliğinin yanı sıra boya, badana, tamir ve tadilat gibi hizmetler de gerçekleştiriyor.

YADES-2019 Yaşlı Destek Programı 'Elimi Bırakma' projesi kapsamında Malatya Valiliği koordinasyonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 65 yaş üzeri vatandaşlar ziyaret edilerek eksiklikleri gideriliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üzeri vatandaşların evlerinde dezenfektan hizmeti başlatıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, sağlık ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak için sosyal dokunuşlara dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Özelikle pandemi sürecinde evlerin dezenfektanlarını gerçekleştiriyoruz. İhtiyaç sahibi hemşerilerimiz sağlıklı ve elverişli bir ortamda yaşamaları için gayret ediyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç duydukları eksiklikleri yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda tespit ederek onların boya, badana, tamir ve tadilat gibi ne kadar eksikleri varsa bu eksiklikleri gidermenin gayreti içerisindeyiz. Bu hizmetleri Malatya Büyükşehir Belediyesi adına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi olarak yapıyoruz. Arkadaşlarımız çok titiz bir şekilde çalışıyorlar, kendi aileleri gibi görüp bire bir sosyal dokunuşlarla ilgileniyorlar. Pandemi sürecinden dolayı şu anda sosyal mesafeyi dikkate alıyoruz ama vatandaşlarımızla duygusal anlamda muhatap olunuyor ve ihtiyaçları giderilmeye çalışılıyor. Ben şahsen arkadaşlarımızın bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum, bundan sonraki çalışmalarında da başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi. - MALATYA

Malatya Büyükşehir'den vatandaşlara sosyal destek
Malatya Büyükşehir'den vatandaşlara sosyal destek

Büyükşehir Belediyesi, Malatya Valiliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir'den vatandaşlara sosyal destek - Son Dakika

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