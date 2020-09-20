Malatya'ya yeni ekmek ve yemek fabrikası - Son Dakika

Malatya'ya yeni ekmek ve yemek fabrikası

Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatıyla fiyat ve kalite standardını sağlamak ve olası afet zamanlarında vatandaşların ekmek ve yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni ekmek ve yemek fabrikaları projelendirildi.

Malatya'ya yeni ekmek ve yemek fabrikası, System.String[]

Malatya'da Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatıyla fiyat ve kalite standardını sağlamak ve olası afet zamanlarında vatandaşların ekmek ve yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni ekmek ve yemek fabrikaları projelendirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni ekmek ve yemek fabrikalarının projeleri tamamlandı ve yapım işi ihale aşamasına getirildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek ekmek ve yemek fabrikalarının ihalesi bu ay içerisinde yapılacak.

Toplam 10 bin 723 metrekare inşaat alanına sahip projenin yerleşim alanı ise 3 bin 13 metrekare olacak.

Aynı bina içerisinde yapılacak olan fabrikalardan yemek fabrikası bünyesinde, sıcak ve soğuk depolar ile mutfaklar ve hazırlık odalarının yanı sıra bulaşık yıkama alanları, personel odaları, yemekhane ve diğer teknik birimler yer alacak.

Ekmek fabrikası bünyesinde ise, üretim holü, sterilizasyon alanı, un deposu, hamur hazırlama fermente odası, soğuk hava deposu, pasta çeşidi hazırlama, paketleme-sevkiyat, kazan-kasa yıkama üniteleri, laboratuvar ile teknik ve idari birimler yer alacak.

Yapılacak 2 fabrika da bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek bir tesis olarak inşa edilecek.

Son teknoloji ile donatılmış modern tesiste, el değmeden üretilecek ürünler, profesyonelce muhafaza edilebilecek ve transfer edilebilecek.

Ayrıca, günlük üretim kapasitesinin çok üzerine çıkılarak bu alanda ilin ve bölgenin önemli bir ihtiyacına cevap verecek bir tesis inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Gürkan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 14:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'ya yeni ekmek ve yemek fabrikası - Son Dakika

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