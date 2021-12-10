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Malatya Büyükşehir İHH üzerinden ihtiyaç sahiplerine ilaç yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir İHH üzerinden ihtiyaç sahiplerine ilaç yardımlarını sürdürüyor

10.12.2021 16:34
Malatya Büyükşehir İHH üzerinden ihtiyaç sahiplerine ilaç yardımlarını sürdürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Belediyeciliğin gerektirdiği gibi vatandaşlara hizmetlerine devam ediyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 32 farklı noktada toplanan ilaçlar, paydaşlardan İnsani Yardım Derneği (İHH) vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarla birlikte sınırlardaki ve savaş bölgelerindeki mazlum vatandaşlara ulaştırılmak üzere başlatılan ilaç toplama kampanyası devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar, 14 milyon liranın üzerinde parasal değeri olan 171 bin 878 kutu ilaç yardımı yapıldı.

14 bin 157 kutu ilacın toplanarak bugün itibariyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara gönderileceğini ve ilaçların maddi değerinin ise 2.174.424 lira olduğunu ifade eden Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adem Bedir Ergül, "Malatya'da 32 ayrı noktada topladığımız ilaçları, uzman eczacı teknisyenlerimizle ayrıştırarak vatandaşlarımıza kazandırıyoruz. Bugüne kadar 171 bin ilaç paketini halkımızın hizmetine sunduk. İHH derneği vasıtasıyla sınırlarda kamplarda yaşayan kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bugüne kadar 14 milyon liraya tekâmül eden 171 bin ilaç paketinin dağıtımını gerçekleştirdik. Bu hizmetleri yapmamızda bizlere yardımcı olan duyarlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Yapılan ilaç yardımlarından dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür eden İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, "Belediyecilik sadece alt veya üst yapıyı yaparak, imarı düzelterek yapılacak bir şey değil. İnsanların ruhuna, gönlüne dokunmak gerekiyor. Şehrin ruhunun olması gerekiyor. Şehrin eminleri, şehrin yöneticileri şehre bir ruh verir. Dolayısıyla sayın Başkanımız bu yapısıyla şehrimize ruh kazandırmaya çalışan, garip gurebayı unutmayan bir yapı örneği vermekte. Dünya İnsan Hakları günündeyiz. Başkanımızda şehrimizdeki vatandaşlarımızın yanı sıra dünyadaki garip gurebaları da unutmayalım diye hareket etti. Bu vesileyle başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Başkanımızı mazlumlara el uzatılması noktasında sürekli kendisini dinç görmek isteriz" ifadelerini kullandı.

Sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde çalıştıklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Bizler periyodik aralıklarla, mutat zamanlarda yardımlarımızı yapıyoruz. Özellikle sağduyulu vatandaşlarımızın evlerinde kullanmadıkları ilaçları toplama noktalarına bırakmaları ve eczacı arkadaşlarımızın ilaçların gerekli analizleri ve ayrıştırmalarını yaptıktan sonra kutulayarak yine ihtiyaç duyan insanlarımıza ulaştırma noktasında İHH ile çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdiye kadar 14 milyon 171 bin lira değerinde ilaç toplandı ve dağıtımı gerçekleştirildi. İnsan hakları ve demokrasi gününde de arkadaşlarımız sosyal belediyecilik ve katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde yerelde paydaşımız olan İHH ile birlikte çalışmaları Malatya genelinde yürüterek toplanan ilaçları ihtiyaç duyulan yerlere Suriye ve Irak'ta yaşayan kardeşlerimize göndermek için toplandı. İHH vasıtasıyla ilgili yerlere ilaçlar ulaştırılacak. İHH Başkanımızın nezdinde bütün üyelerine teşekkür ediyorum. Bu konuda gayret gösteren Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızda çalışan eczacı, eczacı teknikeri ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca ilaçları hayır işlemek adına bizlere ulaştıran hemşerilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir İHH üzerinden ihtiyaç sahiplerine ilaç yardımlarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Malatya, İlaç, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir İHH üzerinden ihtiyaç sahiplerine ilaç yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir İHH üzerinden ihtiyaç sahiplerine ilaç yardımlarını sürdürüyor - Son Dakika
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