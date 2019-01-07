Son Dakika Haberleri: Malatya Büyükşehir İkinci Yarıya Galibiyetle Başladı

Malatya Büyükşehir İkinci Yarıya Galibiyetle Başladı

15 dakika önce

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı.

Malatya Büyükşehir İkinci Yarıya Galibiyetle Başladı, System.String[]
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Malatya ekibi sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. Müsabakanın ilk setini 28-26 üstün tamamlayan Malatya temsilcisi, 1-0 öne geçen taraf oldu. İkinci setin de çekişmeye sahne olduğu maçta Malatya Büyükşehir Belediyespor, bu seti de 26-24 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette Hatay Büyükşehir Belediyespor etkili olan taraftı. Seti 25-17 üstün tamamlayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, müsabakada durumu 2-1'e getirdi. Üçüncü sette olduğu gibi dördüncü sette de hücumda iyi işler yapan Hatay ekibi, seti 25-16 üstün tamamlayarak durumu 2-2'ye getirdi.

Müsabakada sonucu final seti belirledi. Her iki takım da maçı kazanmak için final periyodunda adeta varını yoğunu ortaya koydu. İki takımın karşılıklı sayılar bulduğu müsabakanın final setini 16-14 kazanan Malatya, karşılaşmadan 3-2 üstün ayrıldı ve ikinci yarıya galibiyetle başlamış oldu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:37 Kaynak: İHA

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