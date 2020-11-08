Malatya Büyükşehir'in araç filosu güçleniyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde toplu taşımada sıkıntı yaşanmaması için MOTAŞ araç filosunu yenilemeye devam ediyor. Daha önce alınan 15 otobüse ilaveten, bugün de 18 metrelik 5 körüklü otobüs ve 7 cenaze nakil aracı Malatyalıların hizmetine sunuldu.

Geçtiğimiz aylarda araç filosuna kattığı 15 yeni otobüsün ardından 5 adet yeni körüklü otobüs ile birlikte 7 adet Cenaze Nakil Aracı da Büyükşehir Belediyesi araç filosuna dahil edildi. Büyükşehir Belediye Binası önünde gerçekleştirilen törene AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Pekel, meclis üyeleri, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, muhtarlar, vatandaşlar ve ilgili şube müdürleri katıldı. 139 otobüs, 22 Trambüsle Malatyalılara konforlu bir şekilde hizmet sunan Büyükşehir Belediyesi, yeni alınan 5 körüklü otobüsü de araç filosuna katarak hem hizmet kalitesini artırdı hem de araç yaş ortalamalarını düşürdü. Büyükşehir, geçtiğimiz aylarda 15 otobüse ilaveten 5 körüklü otobüs ile birlikte alımı gerçekleştirilen 7 cenaze nakil aracıyla araç filosunun büyük bir kısmını yeniledi.

Yeni otobüslerin hizmete alım töreninde açıklamalarda bulunan MOTAŞ Genel Müdürü Cemal Erkoç, bundan önce 1984 ve 1986 model araçlarla hizmet vermeye çalıştıklarını ancak araç filosunda yenileme yapıldığını belirterek, Malatya halkına daha kaliteli ve konforlu hizmet sunacaklarını söyledi. Erkoç, " Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda 15 tane yeni 12 metrelik Toplu Taşıma Otobüsümüzü hizmete almıştık. Bugünde 18 metrelik yeni körüklü araçlarımızı hizmete alıyoruz. Bu zor dönemde gerçekten büyük emek sarf eden Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle körüklü araçlarımızda yaş ortalamamız gerçekten çok yüksekti. 1984, 1986 model araçlarla hizmet vermeye çalışıyorduk. Şuanda günümüz şartlarında engelli rampası olmayan, klima sistemi olmayan ve konforlu olmayan araçlarla hizmet vermeye çalışıyorduk. Sağ olsun başkanımız bu konuda gerekli adımları atarak araç filomuzu yeniliyor ve halkımıza çok daha iyi şartlarda daha konforlu daha güzel hizmetler vermeye çalışıyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Araçlarımız Malatya'mıza hayırlı olsun" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, göreve geldikten sonra araç filosunun 5 yıl içerisinde yenilenmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi'nde bulunan araçların en fazla 10 yaşında olabileceğini ifade etti. Gürkan, "Göreve geldiğimizde gerek iş makineleri anlamında olsun gerek toplu taşıma araçları olsun, gerek binek araçlarımız, gerekse de cenaze araçlarımız hayli eskimişti. İş makinelerinde 30 ve 30'un üzerinde, binek araçlarında da çok eski model araçlarla, parça masraflarıyla ve günümüz koşullarında engelli rampası noktasında çok eksik olan toplu taşıma araçlarıyla hizmet etmeye gayret ediyorduk. Göreve geldikten sonra iş makineleri, toplu taşıma araçları ve binek araçları noktasında bütün araçların 5 yıl içerisinde yenilenmesi noktasında talimat verdim. 30 yıllık 40 yıllık araç yaşı değil, en fazla 10 yaşında olabilecek bir araç filosu oluşturacağız. Bu konuda da şuanda yoğun çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz süreç içerisinde 64 milyonluk iş makinelerimizi aldık hizmete sunduk. Geçtiğimiz günlerde yine 15 tane toplu taşıma aracımızı devreye koyduk. Şu anda da 5 tane körüklü modern anlamda, klimalı, engelli rampası olan, pandemi sürecindeki vatandaşlarımızın mesafe koşullarına uygun taşıma yapılması noktasında toplu taşıma araçlarımızı da yeniliyoruz. Şu zor süreç içerisinde baktığımızda bir taraftan alt yapı, yol, su, kanalizasyon, çevre düzenlemesi hizmetleri ve diğer hizmet alanlarına baktığımızda sayısız hizmetler yapılıyor. Toplu taşıma araçlarımızın Malatyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum " şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise yeni araçların hizmete alım töreninde yaptığı konuşmada, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet atağını kutladı. Tüfenkci, "Büyükşehir Belediyemiz değişen, büyüyen, Malatya'ya yakışır bir şekilde araç filosunu yenileyerek Malatyalı hemşerilerimizin daha konforlu seyahat etmesi noktasında elini taşın altına koyarak gayret gösteriyor. Bu gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bir yandan yollarımızı genişleterek bir yandan yeni yollar açarak bir yandan kuşak yollarımızın hızlandırılması bir yandan çevre yolumuzun hızlı bir şekilde yapımının devam etmesi özellikle Malatya'da var olan trafik sorununun bir an evvel rahatlatılması noktasında Büyükşehir Belediyemiz ve hükümetimiz gerekeni yapıyor. İnşallah kısa zamanda bunun meyvelerini toplamış olacağız. Büyükşehir Belediyemizle beraber şu süreç içerisinde ortaya konan performans, Malatya'ya gelen yatırım takdire şayan. Büyükşehir eliyle Orduzu'ya 5 bin kişilik spor kompleksi yapıyoruz. Yine aynı şekilde Melekbaba'da yapılan spor kompleksimiz bitti sahaları ve çevre düzenlemesi yapılıyor. Bugün hizmete sunulan yaklaşık 10 milyonluk yatırımın Malatyalı hemşerilerimize konforlu hizmet sunacağı için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni araçların hizmete alım töreninin ardından AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindekiler yeni araçları inceledi. Yeni alınan körüklü otobüste incelemede bulunan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ilgililerden araçlarla ilgili bilgiler aldı. - MALATYA