Malatya'da karla mücadeleye başladı - Son Dakika

Malatya'da karla mücadeleye başladı

20.11.2020 18:20

Malatya'da mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerdeki yolları etkisi altına aldı.

Malatya'da mevsimin ilk kar yağışı yüksek kesimlerdeki yolları etkisi altına aldı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Yalınkaya mevkiinde 14 kilometrelik yolu kardan temizleyen Büyükşehir ekipleri, 350 araç ve 950 personelle kar temizliği için görev yapacak.

Malatya'da mevsimin ilk karı yükseklere yağdı. Rakımı bin 400 metrenin üzerindeki bazı yerleşim yerlerinde kar yağışı etkili olurken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri de anında kapanan yollara anında müdahale etti. Yeşilyurt ilçesine bağlı, Yalınkaya mevkiinde merkeze 35 kilometre uzaklıktaki 14 kilometrelik yolu kardan temizleyen ekipler, rakımı yüksek bölgelerdeki kırsal mahalleler için de teyakkuza geçti. Malatya Büyükşehir Belediyesi kırsal ve yüksek bölgelerde herhangi bir sorun yaşanmaması için 350 araç ve 950 personelle şehrin değişik bölgelerinde önlem aldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu kesimlere anında müdahale ederek olası sorunların önüne geçiyor. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgelerde mevsimin ilk kar yağışının yüksek yerlerde görüldüğü Malatya'da, Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı ekipleri vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına çalışmalarına başladı. Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert beraberinde Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı ile birlikte AYKOME toplantı salonunda bir açıklama yaptı. Yol ve Altyapı Daire Başkanı Mehmet Mert yaptığı açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak AYKOME toplantı salonumuzda karla mücadele çalışmalarıyla alakalı olarak ilgili kurumlarında katılımı ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantı sonrasında Büyükşehir Belediyesi olarak karla mücadele ekiplerimizi oluşturduk. Kırsal mahalleler ile rakımı yüksek mahallelerimizde ekiplerimiz çalışmalarına başladı. Kar yağışının devam ettiği bölgelerimizde kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Şu an itibariyle ciddi bir kar yağışı olmamasına rağmen olumsuzlukların önüne geçmek için 13 ilçemizde 950 personelimiz 350 karla mücadele aracımız hazır bir şekilde beklemektedir. Ayrıca tuzlama çalışmaları içinde 20 bin ton tuz tedarik edilerek karla mücadele noktasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri bütün hazırlıklarını tamamlamıştır" diye konuştu.

-İHA-

Malatya'da karla mücadeleye başladı
Malatya'da karla mücadeleye başladı
Malatya'da karla mücadeleye başladı
Malatya'da karla mücadeleye başladı
Malatya'da karla mücadeleye başladı
Malatya'da karla mücadeleye başladı
Malatya'da karla mücadeleye başladı

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Mert, Malatya, kar, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Malatya'da karla mücadeleye başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs temaslı kişilerle ilgili yeni karar TIR'la çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü, ağabeyi gözyaşlarına boğuldu Babasının bıçakladığı şahıs, taburcu olduktan sonra muhtar kardeşi tarafından tabancayla vuruldu Son dakika! Bakan Elvan'dan faiz kararı sonrası Merkez Bankası mesajı: Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez'e aittir Uyuşturucu çetesi 'Mavi Kelebekler' çökertildi Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Rüzgara kapılan Türk paraşütçü, Lübnan kıyılarına zorunlu iniş yaptı Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler
Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü Gülsüm'ü öldürdüğünü itiraf eden sevgili ifadesinde çark etti: Cinsel ilişki sırasında öldü         
17:37
Gözü dönmüş koca, 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada önce eski eşini sonra kendisini öldürdü Gözü dönmüş koca, 2 çocuğunun evde bulunduğu sırada önce eski eşini sonra kendisini öldürdü         
17:27
İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti İngiliz perakende devleri Peacocks ve Jaeger iflas etti         
16:39
Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi Son Dakika! MSB, kasım sevk tarihlerini aralık ayına erteledi         
16:20
Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı         
15:54
Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok Kısıtlama öncesi vatandaşlara market uyarısı: Depolarda ürün var, telaşa gerek yok         
15:51
Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı Türkiye'nin doğusu kara teslim! Hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda kaldı         
15:43
"Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu         
15:14
Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu         
14:56
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı         
14:04
Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı         
13:56
Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri Kafalar karışınca Bakanlık devreye girdi! 24 soruda koronavirüs tedbirleri         
13:16
Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok         
13:07
Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu Zonguldak'taki vaka sayıları alarm vermeye başladı! Yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100'ü dolu         
13:06
10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı 10 dakika boyunca ayıyla boğuşan vatandaşı çoban köpekleri kurtardı         
12:53
Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım Bakan Koca iddialara TBMM'de cevap verdi: O firmaya ruhsat vermek isteyen arkadaşı görevden aldım         
12:45
Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 18:38:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da karla mücadeleye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei