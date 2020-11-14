Malatya Büyükşehir, Malatya Lisesi'nde bahçe düzenlemesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Malatya Büyükşehir, Malatya Lisesi'nde bahçe düzenlemesi gerçekleştirdi

14.11.2020 13:27
Malatya Büyükşehir, Malatya Lisesi'nde bahçe düzenlemesi gerçekleştirdi, System.String[]

Malatya Lisesini ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bahçe düzenleme çalışmalarını inceleyerek, okul yönetimiyle bir araya geldi.

Malatya Lisesini ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan bahçe düzenleme çalışmalarını inceleyerek, okul yönetimiyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın Malatya Lisesi ziyaretine Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çolak, Daire Başkanları, Mahalle Muhtarları eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı'na hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Okul Aile Birliği Başkanı Özkan Şahin, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza Malatya'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Okulumuzun bahçesi iyi bir durumda değildi Sayın Başkanımız Okulumuzun bahçesini asfaltladığı için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Ferhadiye Mahalle Muhtarı Adnan Çit ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden ve bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür eden Küçük Mustafa Paşa Mahalle Muhtarı Koray Özdemir, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerek Malatya'mıza, mahallemize ve gerekse de okulumuza yapılan hizmetlerden dolayı vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Malatya'nın en ücra köşesine kadar hizmet götürüldüğünü belirten Malatya Lisesi Müdürü Yusuf Ziya İlhan ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Malatya'mız için büyük bir gurur kaynağıdır. Okulumuzun bahçesi kullanılamaz bir haldeydi. Sayın Başkanımıza ulaştığımız zaman kendisinin de bir eğitimci olması hasebiyle talebimize olumlu yaklaştı. Malatya'nın ücra köşelerine kadar hizmet götüren bir Başkanımız var. Allah başımızdan eksik etmesin. Kendisine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Lisesi'nin Malatya'nın önemli liselerinden biri olduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Çok önemli şahsiyetlerin yetiştiği ve çok önemli şahsiyetlerin öğretmenlik yaptığı bir eğitim kurumu. Belediye olarak hem eğitim kurumlarına hem de diğer kamu kuruluşlarına hizmet etme noktasında sosyal sorumluluğumuz var. Bu anlamda okul müdürümüz, okul aile birliği başkanımız ve muhtarımızın ziyareti sırasında bu tür bir ihtiyaçlarının olduğunu ifade ettiler. Bizlerde ilgili arkadaşlarımıza gerekenin yapılması noktasında talimatlarımızı verdik. Mevsim şartlarının iyi olduğu dönemde araçlarımızın sahada olmasından dolayı bu tür çalışmalarımızı havaların soğumaya başladığı günlere bırakıyoruz. Okul bahçesinde bulunan müştemilatın kaldırılması ile birlikte meydan gelen bozulmaların giderilmesi için okul idarecilerimizin talebi oldu. Ekiplerimiz şu anda çalışmalarını sürdürmekte. Biz eğitim kurumlarına hizmet edeceğiz ki geleceğimizi güvence altına alalım. Burada yetişen çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız. Ne kadar iyi yetişirlerse ülkemizin geleceğinden o kadar rahat ve emin olabiliriz. Okul müdürümüzün şahsında tüm öğretmenlerimizi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Muhtarlarımıza da eğitim kurumlarına gösterdikleri hassasiyetten dolayı tebrik ediyorum. Bu birlikteliğin devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Malatya Büyükşehir, Malatya Lisesi'nde bahçe düzenlemesi gerçekleştirdi
Malatya Büyükşehir, Malatya Lisesi'nde bahçe düzenlemesi gerçekleştirdi

Selahattin Gürkan, Sekreter, Malatya, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir, Malatya Lisesi'nde bahçe düzenlemesi gerçekleştirdi - Son Dakika


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