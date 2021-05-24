Malatya Büyükşehir Meclisinden Kınama - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Meclisinden Kınama

24.05.2021 16:55
Malatya Büyükşehir Meclisinden Kınama, System.String[]

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, İsrail'in Doğu Kudüs (Mescid-i Aksa ve Gazze) saldırılarını kınayan ortak bildirisi okunarak meclis kararı olarak kabul edildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısını Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığında, 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 14.00'de Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirdi.

Yayımlanan ortak bildiride;

"Filistin halkının sadece topraklarını değil; inançlarını, değerlerini işgal etmeyi; bunun için özellikle tarih olarak Ramazan aylarını ve bilhassa bin aydan daha hayırlı gece olarak müjdelenen Kadir Gecesi'ni tercih etmeyi kendine yakıştırmaktan utanç duymayan İsrail Devleti'ni kınamak gerekliliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi için zaruret haline gelmiştir.

İsrail'in işgali altındaki Filistin'de Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve çevresinde yüzyıllardır yaşayan masum Filistinli sivillere yönelik saldırılar, her Ramazan-ı Şerif ayında olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da çok vahim boyutlara ulaşmıştır.

Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara yasadışı mütecevizler tarafından el konulmuş, zorla tahliyeye yönelik hukuksuz ve gayri insani operasyonlar yapılmış, bunlarla yetinilmeyip insanlık dışı muamelelerin şiddeti daha pervasızca arttırılarak Mukaddes mekân Mescid-i Aksa ve çevresinde bebek, çocuk ve kadın ayrımı dahi yapılmaksızın çok sayıda masum Müslüman kardeşimiz yaralanmış ve hatta şehit edilmiştir.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi olarak; Terör devleti İsrail'in, en ağır ölümcül silahlarıyla Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelikyaptığı katliamları, zulmü, şiddeti, baskıcı politikaları, ibadet özgürlüğünü engelleme faaliyetlerini, hukuk tanımazlığını ve en önemlisi de insana var oluşu ile verilen "yaşama hakkının ihlali" faaliyetlerini, şiddetle kınıyoruz.

İsrail'in, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü bozmaya yönelik hukuk tanımaz, insanlık dışı eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine her zaman karşı olduğumuzu; Kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet, bağımsızlık ve en önemlisi de insanca yaşama mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi, İsrail'in yaptığı katliamlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM)' de yargılanması gerektiğini; Birleşmiş Milletler'in (BM) İsrail'in saldırılarını bir an evvel durdurması için gerekli gerçekçi girişimleri yapmasını ve Uluslararası tüm aktörleri insan haklarının böylesine çiğnendiği bir insanlık dışı tabloda behemehâl sorumluluk almaya davet ediyoruz" denildi.

AK Parti Grubu adına Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve CHP Grubu adına Günnur Tabel de İsrail'in Filistinlilere yönelik yapmış oldukları saldırıları grupları adına kanadıklarını belirten birer konuşma gerçekleştirdiler.

Ortak Bildirinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem Maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bazı maddeler bir sonraki toplantıya havale edilirken bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Büyükşehir Belediyesinin 2020 mali yılı kesin hesabı görüşülerek karara bağlandı. Beydağı Tabiat Parkı içerisinde bulunan Kır Lokantası, büfe ve 2 adet wc'nin beş yıllığına BELSOS AŞ'ye kiraya verilmesi, Millet Bahçesi içerisinde bulunan Sosyal Tesisin (Kıraathane) BELSOS AŞ'ye, Kapalı Otoparkın ise Kültür Sanat Etkinlikleri Fuarcılık A'Ş'ye beş yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili gündem maddeleri de görüşülerek kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını 27 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'de yapmayı kararlaştırdı.

MASKİ GENEL KURULU YAPILDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Kurulu, ilçe belediye başkanları ve büyükşehir belediye meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığında gerçekleştirildi.

Genel Kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Öte yandan, MASKİ Genel Kurul Başkan Vekilliğine, Selim Pilten ve Vahap Erdem,

Genel Kurul Divan Katipliği Üyeliğine Asil: Özlem Pelitoğlu, İbrahim Aydoğan, Yedek: Mahmut Özbaysar, Habip Ahmet Şahin,

MASKİ Denetçiliğine Asil: Mahmut Özbaysar, Mustafa Umut Yalçın,

Yedek üyeliklere: İbrahim Aydoğan, Selim Gültekin,

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine de: Özlem Pelitoğulu, Mustafa Umut Yalçın, İbrahim Aydoğan, Mahmut Özbaysar, Murat Alabaş, Hasan Demez, Emin Kılıçaslan seçildi.

KAYHİB MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

Malatya Belediyeler Birliği Toplantısının ardından Karakaya Baraj Gölü Kültür ve Turizm Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (KAYHİB) Meclis Toplantısı da en yaşlı üye Hasan Hüseyin Doşar Başkanlığında yapıldı.

KAYHİB toplantısında Birlik Başkanı ve üyelikleri için seçimler yapıldı. Yapılan seçimler sonucunda;

Birlik Başkanlığına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,

1. Başkan Vekilliğine Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat ÖZTÜRK,

2. Başkan Vekilliğine Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Vahap ERDEM seçildi.

KAYHİB 2020 yılı faaliyet raporu ve 2020 yılı kesin hesabı ile geçen toplantıya ait karar özeti oy birliği ile kabul edildikten sonra Meclis Katipliği, Encümen üyeleri ile komisyon üyeliklerinin de seçimi yapıldı.

Malatya Büyükşehir Meclisinden Kınama

Malatya, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Meclisinden Kınama - Son Dakika


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