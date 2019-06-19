Son Dakika Haberleri: Malatya Büyükşehir yeni EBYS sistemine geçiyor
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Malatya Büyükşehir yeni EBYS sistemine geçiyor

46 dakika önce

Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapıldığı ve dijital arşivlerin oluşturulduğu ve İçişleri Bakanlığı'nın yazılım sistemi ile hizmet veren EBYS sistemini hâlihazırda 203 belediye kullanıyordu.

Malatya Büyükşehir yeni EBYS sistemine geçiyor, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, İçişleri Bakanlığının sorumluluğu ve koordinasyonunda yürütülen ve tüm mahalli idareler, birlikler ve işletme genel müdürlükleri tarafından kullanılan e-belediye uygulamasının birinci aşamasında sistemin devreye alınması ile ilgili olarak daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili personellere yönelik hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi de artık İçişleri Bakanlığının yazılımı ile uyumlu EBYS Sistemi Malatya Büyükşehir Belediyesince de uygulamaya konulacak.

Sistemin sorunsuz ve hızlı bir şekilde hayata geçmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından birim amirleri ve personellerine yönelik eğitim programları gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarına bağlı her birim için ayrı ayrı eğitim programları düzenlendi. Eğitim programlarının devamında sistem aktif hale getirilerek, kullanıma açılacak.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:33 Kaynak: Bültenler
Malatya, Güncel
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