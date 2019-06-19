Malatya Büyükşehir yeni EBYS sistemine geçiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, İçişleri Bakanlığının sorumluluğu ve koordinasyonunda yürütülen ve tüm mahalli idareler, birlikler ve işletme genel müdürlükleri tarafından kullanılan e-belediye uygulamasının birinci aşamasında sistemin devreye alınması ile ilgili olarak daire başkanları, şube müdürleri ve ilgili personellere yönelik hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi de artık İçişleri Bakanlığının yazılımı ile uyumlu EBYS Sistemi Malatya Büyükşehir Belediyesince de uygulamaya konulacak.

Sistemin sorunsuz ve hızlı bir şekilde hayata geçmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından birim amirleri ve personellerine yönelik eğitim programları gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarına bağlı her birim için ayrı ayrı eğitim programları düzenlendi. Eğitim programlarının devamında sistem aktif hale getirilerek, kullanıma açılacak.