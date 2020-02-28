Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası Malatya'da da ana caddeler Türk Bayrakları ile donatıldı.

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası Malatya'da da ana caddeler Türk Bayrakları ile donatıldı.


Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından Malatya'daki ana caddeler Türk Bayrakları ile asılarak, askere destek verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ana caddelere Türk Bayrakları ile donatılırken birçok vatandaş da da ev ve işyerlerini Türk bayrakları ile donattı. - MALATYA

Malatya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
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