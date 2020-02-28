Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı - Son Dakika

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Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı
6 saat önce
Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası Malatya'da da ana caddeler Türk Bayrakları ile donatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
Suriye'nin İdlib kentinde rejim tarafından yapılan saldırı sonrası Malatya'da da ana caddeler Türk Bayrakları ile donatıldı.
Suriye'de rejim güçlerinin hava saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından Malatya'daki ana caddeler Türk Bayrakları ile asılarak, askere destek verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ana caddelere Türk Bayrakları ile donatılırken birçok vatandaş da da ev ve işyerlerini Türk bayrakları ile donattı. - MALATYA
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