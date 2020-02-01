Malatya çadırda yaşayan öğrenciler tıraş edildi - Son Dakika

Çadırda yaşayan öğrenciler tıraş edildi

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesinde, aileleriyle birlikte çadırlarda kalan ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin saçları tıraş edilip, bakımları yapıldı.

Malatya'daki Şener Eroğlu Akademi Mesleki Eğitim Kursu'nda eğitim alan kursiyerler, Elazığ Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Kale ilçesine gitti. Kursiyerler burada, evleri kullanılamaz hale geldiği ilçede çadırlarda aileleriyle birlikte yaşayan erkek öğrencileri tıraş etti, kız öğrencilerin ise saç bakımını yaptı. Öğrenciler, kendilerine verilen destek nedeniyle kursiyerlere teşekkür etti .