Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika

Malatya Canlı Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, belediyenin koronavirüs nedeniyle salgın tedbirlerini arttırıp, sık sık hijyen uygulaması yaptığı pazarda incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ile Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma'nın da hazır bulunduğu ziyarette Hayvan Pazarı'nda yapılan çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi Veteriner ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Sami Altaş'tan bilgi alan heyet, kurban alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Hayvan Pazarı'nın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu belirten Altaş, salgın nedeniyle pazar içerisine gelen bütün araçların dezenfekte edildiğini, vatandaşların ateşlerinin ölçüldüğünü, maskesiz kimsenin içeri alınmadığını, sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydetti.