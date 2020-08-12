Malatya çevre yolunda hız limitleri arttırıldı - Son Dakika

Malatya çevre yolunda hız limitlerinin kamyonet, panelvan ve minibüs cinsi araçlar için 60 km/s den 70 km/s, otomobiller için 70 km/s den 82 km/s'e yükseltildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ağustos ayı toplantısı, paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay'ın Başkanlık ettiği toplantıda, gündemde yer alan 39 konu görüşüldü.

UKOME toplantısında; Zafer Mahallesi ve Çöşnük Mahallesinde; 2011/47 sayılı İl Trafik Komisyonu kararıyla alınan tek yön uygulamasında değişikliğe gidilerek, bazı cadde ve sokaklarda araç trafiğinin çift yön yapılmasına karar verildi.

Malatya çevre yolunda hız limitleri arttırıldı

Ayrıca, Çevre Yolu Kayseri - Malatya istikametinde Yakınca Mahallesi Malatya meskun mahal başlangıç levhası ile Elazığ - Malatya istikametinde Turgut Özal Tıp Merkezi arasında kalan kesimde özellikle kavşaklarda yaşanan trafik sıkışıklığını azaltmak amacıyla hız limitlerinin kamyonet, panelvan ve minibüs cinsi araçlar için 60 km/s den 70 km/s, otomobiller için 70 km/s den 82 km/s'e yükseltilmesi ile ilgili karar alındı.

Havaalanı Kavşağı ile Üniversite Kavşağı arasında her geçen gün artan araç ve yaya trafiği nedeniyle, meydana gelen yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarının engellenmesi ve yol güvenliğinin sağlanması amacıyla da Havaalanı Kavşağı ile Üniversite Kavşağı arasında orta refüje ferforje demir korkuluk yapılması uygun görüldü.

Toplantı gündeminde yer alan J-D-T plaka talepleri gibi konular da görüşülerek karara bağlandı. UKOME toplantısında alınan kararlar; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın onayından sonra yürürlüğe girecek. - MALATYA