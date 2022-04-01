Malatya çevre yolunun birinci kısmı yarın açılacak - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ni batıya bağlayan Malatya çevre yolunun birinci etabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katılacağı törenle yarın açılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Malatya, Tarihi Kral ve İpek Yolu güzergahında, kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasında bulunuyor.

Tarımsal, ticari ve endüstriyel faaliyetleriyle giderek büyüyen şehirde, mevcut Akçadağ-Darende-Gölbaşı ayrımından Pütürge ayrımına kadar uzanarak şehir geçişini sağlayan 35,5 kilometrelik kesim, Malatya'nın şehir içi ve şehirler arası trafiğine hizmet veriyor.

Köprülü kavşak ve sinyalizasyon sistemleriyle geçilen ve yoğun trafik yükü altında tıkanma noktasına gelen şehir geçişinin rahatlatılması amacıyla Malatya çevre yolu hayata geçirildi.

Yolun birinci etabının açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle katılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yarın tören için Malatya'ya gidecek.

Projede 25 köprü yer alıyor

Malatya çevre yolunun, ana aksı 44,8 kilometre, Akçadağ bağlantı yolu 8,7 kilometre olmak üzere toplam uzunluğu 53,5 kilometreye ulaşıyor.

Projede 13 kavşak köprüsü, 5 alt geçit köprüsü, 3 demir yolu köprüsü ve 4 hidrolik köprü olmak üzere toplam 2 bin 166 metrelik 25 köprü bulunuyor.

Proje güzergahı Malatya-Gölbaşı ayrımı-Darende Kavşağı'ndan başlayıp doğu istikametine yöneliyor ve Elazığ-Malatya ayrımı-Pütürge Kavşağı'nda sona eriyor. Ayrıca Malatya-Darende ayrımı-Akçadağ Kavşağı'ndan başlayan bağlantı yolu 8,7'nci kilometrede ana yola katılıyor.

Açılışı yapılacak birinci kısım kapsamında, 17,4 kilometrelik Darende-Gölbaşı ayrımı- Sivas ayrımı kesimi ile 8,7 kilometrelik Akçadağ bağlantı yolu olmak üzere toplam 26,1 kilometrelik yol kesimi tamamlandı.

Bu kesimde toplam 1244 metrelik 10 köprü imalatı gerçekleştirildi. Böylece Sivas yolu ayrımı noktasına kadar trafik sirkülasyonu sağlanmış oldu. Kalan kesimde çalışmalar devam ediyor.

Şehir geçişi 35 dakika kısalacak

Çevre yolunun tamamının hizmete sunulmasıyla ağır tonajlı taşıt trafiği ve transit taşıt trafiği şehir dışına alınacak ve Malatya şehir merkezindeki trafik yoğunluğu rahatlatılacak, kesintisiz ve konforlu ulaşım sağlanacak.

Trafiğin pik saatlerinde geçiş süresi 60 dakikaya kadar çıkan şehir geçişi 25 dakikaya düşecek. Malatya çevre yoluyla zamandan 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 186 milyon lira tasarruf edilecek, karbon salınımı 19 bin 173 ton azaltılacak.