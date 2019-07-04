MALATYA CHP'li Ağbaba Şehit annesine mahkeme tutanağı uzattılar

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Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı

Şule İdil Dere davasında dosya 6. kez bilirkişiye gönderildi

Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti