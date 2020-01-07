Malatya çığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya çığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

7 saat önce

Çığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldıMalatya'da çığ düşen karayolunda, içinde öğretmenlerin de bulunduğu minibüs ve çok sayıda araç mahsur kaldı.

Çığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Malatya'da çığ düşen karayolunda, içinde öğretmenlerin de bulunduğu minibüs ve çok sayıda araç mahsur kaldı. Kar küreme ekiplerin çalışmasıyla yol açılarak, araçtakiler kurtarıldı.

Kar yağışının aralıklarla sürdüğü merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Porga Mahallesi'nde öğle saatlerinde çığ düştü. Karayolunu trafiğe kapatan çığ nedeni ile öğretmenlerin de içinde bulunduğu minibüs ve çok sayıda araç yolda kaldı. İhbar üzerine bölgeye Yeşilyurt Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yol, karın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı, öğretmenler görev yaptıkları okullara gitti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)

Malatya çığ düşen yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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