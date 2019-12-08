Son Dakika Haberleri: Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran AA'nın

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak tercihte bulundu.

Savran, yarışma hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Seçimini haber kategorisinde Mustafa Hassona'nın " Gazze'de enkazlar arasında iftar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullanan Savran, spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafını oyladı.

Savran, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarına başarılar diledi.

Mustafa Yalçın, Halil Fidan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:54 Kaynak: AA
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