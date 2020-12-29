Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 11:33
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran, AA'nın

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Savran, yarışma hakkında bilgi alarak, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Başsavcı Savran, haber kategorisinde Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Gence kentine saldırısında hayatını kaybeden ve babası cephede olan bir çocuğun cenazesine dayısının sarılarak gözyaşı döktüğü anları konu alan Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" başlıklı fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarına oy veren Savran, sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını oyladı.

Savran, oylamaya sunulan tüm fotoğrafların çok güzel olduğunu belirterek AA çalışanlarına başarılar diledi.

Cumhuriyet, Ermenistan, Onur Çoban, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Savran, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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