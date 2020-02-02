Malatya'da 02.02.2020 yoğunluğu - Son Dakika

Malatya'da nikah salonlarında 02.02.2020 yoğunluğu yaşandı.



Nikahlarını 02.02.2020'de kıydırmak isteyen 21 çiftin nikahı Malatya Nikah Nikah Sarayı'nda kıyıldı. Evlenen çiftlerden Hamza Boy, akılda daha kalıcı olması nedeniyle 02.02.2020 gününü seçtiklerini söyledi.



Musa Hanbay ve Sena Hanbay (Adlı) çifti de ömür boyu mutluluk için imza attılar. Malatya Şehit Kemal Özalper Endüstri Meslek Lisesi eski müdürlerinden Cumali Hanbay'ın torunu ve Belediye Memurları Sendikası Malatya Şube Başkanı Hüseyin Hanbay'ın oğlu olan Musa Hanbay, "Nikah gününün bugüne denk gelmesi tesadüf oldu. Özel bir güne gelmesi iyi oldu. Unutulmayacak gün. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi.



Dede Cumali Hanbay da, "13-14 torunum var. Torunlarımdan biri olan Musa'ya evlilik cüzdanını vermek bana nasip oldu. Allah uzun ömürler versin" ifadelerini kullandı.



Sena Hanbay ise, "Çok mutluyum. Fazla bir şey söyleyemiyorum. Bu tarih benim için tesadüf oldu. Çok güzel bir tarihe denk geldi" diye konuştu. - MALATYA