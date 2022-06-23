Malatya'da 1,1 ton kaçak tütün ile 60 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da 1,1 ton kaçak tütün ile 60 bin makaron ele geçirildi

23.06.2022 11:05
Malatya'da 1,1 ton kaçak tütün ile 60 bin makaron ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton 100 kilogram kaçak tütün ve 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Sürgü uygulama noktasında durdurulan bir araçta 110 kolide 1 ton 100 kilogram sahte bandrolle paketlenmiş tütün, Elazığ yolu uygulama noktasında durdurulan bir otobüste ise yolcuya ait bagajda 60 bin sahte bandrollü makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

YORUMLAR
500
Malatya'da kaçak tütün ele geçirildi Malatya'da kaçak tütün ele geçirildi Malatya'da kene uyarısı Malatya'da kene uyarısı
Kaynak: AA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 1,1 ton kaçak tütün ile 60 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:05 Hakkında nefret söylemleri ve küfürlü paylaşımlarda bulunulan Şahan Gökbakar, "Troll operasyonunu ortaya çıkardılar" diyerek EGM'ye teşekkür etti
11:01 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu
10:56 Hemşireden 7 milyon liralık ilaç soygunu! Gerekçesi şaşkına çevirdi
10:52 Dolar yeni güne yükselişle başladı! 17,36 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Sosyal medyada tekrar gündem oldu! İşte Pompeii'de ölen adamın gerçek hikayesi
10:41 İsveç televizyonunda skandal yayın! PKK elebaşlarından Mazlum Kobani ile röportaj yaptılar
10:40 "Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı" sözleri başına iş açtı! Emekli Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alındı
10:38 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'in "güneş gözlüklü" paylaşımı ortalığı kırdı geçirdi! Volkan'dan "Sayemde modayı takip ediyorsun" cevabı
10:04 Yargı ve Aşk 101 dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Ece Yüksel nişanlandı
09:47 İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti! İşte hayatına dair bilinmeyenler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 11:15:40. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya'da 1,1 ton kaçak tütün ile 60 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement