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Malatya'da "1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

Malatya'da "1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri" sahiplerini buldu

16.01.2022 11:53
Malatya'da "1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri" sahiplerini buldu

Malatya Gazeteciler Cemiyetince düzenlenen "1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

Malatya Gazeteciler Cemiyetince düzenlenen "1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri" törenle sahiplerine verildi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'ndaki programda kentte geçmişte gazetecilik mesleğini yapan ve hayatını kaybeden gazetecileri anlatan sinevizyon gösterildi.

Gecede konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, herkesin hayatına dokunan bir ismi merhum Haydar Karaduman'ı anmak için bir arada oldukların söyledi.

Karaduman'ın ömrünü gazeteciliğe adadığını, evlatlarını gazeteci olarak yetiştirdiğini anlatan Çalık, "Varını, yoğunu, gazeteciliğe adamış bir ismin anısına düzenlenen ödül törenindeyiz. Karaduman'ı hayırla yad eden gazetecilere teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır da iyi insanların her zaman gönülde kaldığını dile getirdi.

Çakır, gazetecilerin zor bir görevi üstlendiklerine dikkati çekerek, görevini hakkıyla yapan gazetecilere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da Malatya'nın altyapısı, kültürü ve sosyal hayatıyla yıldızı parlayan bir kent olduğun söyledi.

Gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu aktaran Gürkan, gazetecilerin toplumun duyu organları gibi olduğunu ve gazetecilerin tarafsız görev yapmasının toplumun sağlığı açısından önem arz ettiğini anlattı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da selamlama konuşması yaptı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Asbaşkanı Kerim Hoşfikirer ise bir müjdeyi vermek amacıyla kentte bulunduğunu belirterek, "TSYD Malatya'da bu güne kadar temsilcilik olarak yönetiliyordu, bugün Doğu ve Güneydoğu'nun ilk şubesi olma kararı geçtiğimiz aralık ayında alındı." dile konuştu.

Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner de merhum Haydar Karaduman'ın cemiyetin kurulmasında ve bu günlere gelmesinde büyük emekleri olduğunu belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri" sahiplerine verildi.

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Büyükşehir Belediyesi, Haydar Karaduman, Milletvekili, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da '1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri' sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da "1. Haydar Karaduman Gazetecilik Hizmet ve Tanıtım Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika
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