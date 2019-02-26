Son Dakika Haberleri: Malatya'da, 1 Kilo 230 Gram Esrara 1 Tutuklama

Malatya'da, 1 Kilo 230 Gram Esrara 1 Tutuklama

1 saat önce

MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 1 kilo 230 gram esrarla yakalanan yolculardan Alaattin Ö., tutuklandı.

Malatya'da, 1 Kilo 230 Gram Esrara 1 Tutuklama, System.String[]
MALATYA'nın Kale ilçesinde, jandarma tarafından yol kontrolü sırasında durdurulan otobüste yapılan aramada, 1 kilo 230 gram esrarla yakalanan yolculardan Alaattin Ö., tutuklandı.

Kale Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin giriş noktasında oluşturduğu kontrol noktasında şüpheli gördüğü araçları durdurarak arama yaptı. Uygulamada bir yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Alaattin Ö.'nün üzerinde yaptığı aramada poşet içerisinde 1 kilo 230 gram esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekiplerin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Alaattin Ö.,  uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:47 Kaynak: DHA

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