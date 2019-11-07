Malatya'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilyurt ilçesinde yapılan çalışmada, bir şüpheliye ait arazide, 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili bir zanlının yakalandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. - MALATYA