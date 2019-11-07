Malatya'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
8 saat önce
Malatya'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
Malatya'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilyurt ilçesinde yapılan çalışmada, bir şüpheliye ait arazide, 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili bir zanlının yakalandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. - MALATYA
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