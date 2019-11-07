Son Dakika Haberleri: Malatya'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Malatya'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

8 saat önce

Malatya'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.

Malatya'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da 1 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilyurt ilçesinde yapılan çalışmada, bir şüpheliye ait arazide, 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili bir zanlının yakalandığı ve hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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