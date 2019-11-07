Son Dakika Haberleri: Malatya'da 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel Malatya'da 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi

Malatya'da 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen operasyonda, 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, System.String[]

Malatya'da düzenlenen operasyonda, 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahallede, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliye ait arazide gizlenmiş halde 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolandırıcı doktorun muayenehanesinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu
Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 19:38:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]