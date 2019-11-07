Malatya'da 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda, 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahallede, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliye ait arazide gizlenmiş halde 1 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.