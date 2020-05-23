Malatya'da 1 kilo 945 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da, otomobilin stepnesine gizlenmiş halde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı yakalanıp gözaltına alındı.



Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışma sonucunda şehrin girişindeki uygulama noktasında bir otomobilde arama yapıldı.



Aramada otomobilin stepnesine saklanmış 6 paket halinde 1 kilo 945 gram kubar esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak M.K, N.B ve M.K'nın gözaltına alındığı ve tahkikatın sürdürüldüğü kaydedildi.



Başka bir çalışmada ise, 1 kilo 882 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili S.Y isimli zanlı gözaltına alındı. - MALATYA