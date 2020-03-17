Malatya'da 1 kişi silahla oynarken kendini vurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da 1 kişi silahla oynarken kendini vurdu - Son Dakika

Malatya'da 1 kişi silahla oynarken kendini vurdu

29 dakika önce

Malatya'da 1 kişi silahla oynarken kendini vurdu Malatya'da silahla oynayan 1 kişi kazara kendini vurdu.

Malatya'da 1 kişi silahla oynarken kendini vurdu

MALATYA - Malatya'da silahla oynayan 1 kişi kazara kendini vurdu.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi (Kanalboyu) üzerinde meydana gelen olayda ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi silahla oynarken kendini vurdu.

Ayağından yaralanan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı şahsın ilk ifadesinde olayın Çavuşoğlu Mahallesi Boztepe Caddesi üzerinde meydana geldiğini ileri sürdüğü öğrenildi. Çelişkili ifadelerde bulunan şahsın hastanede tedavi sürürken, polis ekipleri olayın Kernek Mahallesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bir iş yeri önünde meydana geldiğini belirledi.

İş yeri önünde inceleme yapan polis ekipleri şahsın kazara kendini mi vurduğunu yoksa olayın bir kavga sonucu mu meydana geldiğini araştırıyor.

Malatya'da 1 kişi silahla oynarken kendini vurdu

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
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