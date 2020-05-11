Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı - Son Dakika

MALATYA'nın Arguvan ilçesine bağlı Göçeruşağı Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Göçeruşağı Mahallesi'nde oturan bir kişide, yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkmasıyla koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışında önlem aldı. Malatya Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Arguvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arguvan ilçesi Göçeruşağı Mahallesi'nde koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır" denildi.