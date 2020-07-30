Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

MALATYA'nın merkez Battalgazi ilçesindeki Yenice Mahallesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamayla, koronavirüs salgını nedeniyle Battalgazi'nin Yenice Mahallesi'nin karantinaya alındığı duyuruldu. Açıklamada, "İlçemiz filyasyon ekibi çalışmalarında Yenice Mahallesi'nde Covid-19 pozitif vakalar tespit edilmiş. Yaklaşık 10 gün önce mahallede yapılan sokak düğünü dolayısıyla vatandaşların mahalle sakinleriyle yoğun temas kurdukları tespit edildi. Bugün saat 16.00'dan itibaren Yenice Mahallesi karantinaya alınacaktır" denildi.