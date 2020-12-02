Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
02.12.2020 11:27
MALATYA'nın Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.
MALATYA'nın Arguvan ilçesine bağlı Narmikan Mahallesi, koronavirüs vakaları tespit edilmesi üzerine 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Narmikan Mahallesi'nde yaşayan 13 kişide, yapılan test sonucu koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Kararın ardından jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.
Son Dakika Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var Bir kentimiz kara teslim! 58 köy yolu ulaşıma kapandı İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Güne yükselişle başlayan dolar 7,84'ten işlem görüyor Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok